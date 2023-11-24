В США заявили, что украинские новобранцы живут не более трех дней на поле боя

Новобранцам, которых командование Вооруженных сил Украины отправляет на линию соприкосновения, на некоторых участках боевых действий не удается продержаться более трех дней. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на американское издание SwebbTV.

В материале указано, что украинский президент Владимир Зеленский приказал отправлять в зону конфликта неподготовленных солдат.

Отмечается, что в последнее время украинский лидер полностью утратил способность оценивать реальное положение дел на фронте.