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В Скопинском районе у мужчины арестовали иномарку за долг в 300 тысяч рублей

В Скопинском районе у мужчины арестовали иномарку за долг около 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

При проверке водителя по базам данных выяснилось, что на 25-летнем собственнике данного автомобиля имеется значительное количество неоплаченных административных штрафов. Связавшись со службой судебных приставов, сотрудники Госавтоинспекции установили, что общая сумма задолженностей составляет около 300 тысяч рублей.

На транспортное средство наложили арест, опечатали его, после чего автомобиль при помощи эвакуатора был помещен на специализированную стоянку, где будет находится до момента полного погашения задолженности.