Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
Вск, 26
ЦБ USD 88.12 -0.04 24/11
ЦБ EUR 96.23 0.08 24/11
Нал. USD 89.43 / 91.6 24/11 11:25
Нал. EUR 97.21 / 98.2 24/11 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
2 628
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
3 184
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
6 200
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
6 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Опубликовано видеообращение детей с сахарным диабетом к губернатору и рязанскому минздраву

Опубликовано видеообращение детей с сахарным диабетом к губернатору и рязанскому минздраву. Его опубликовала рязанка Александра Сазонова.

«Друзья, мы обращаемся к вам с важной просьбой. Родители детей, страдающих сахарным диабетом, нуждаются в вашей поддержке. Наша цель — привлечь внимание к проблеме и донести до тех, кто принимает решения о доступе к оригинальным инсулинам для детей», — написала рязанка.

По ее словам, родители больных детей каждый год борются с региональным минздравом.

«Каждый год родители вынуждены бороться с Минздравом Рязани. Почему нужно так много усилий, чтобы дети могли получать необходимое лекарство? Почему в других городах ситуация лучше?», — заключила женщина.