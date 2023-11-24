Опубликовано видеообращение детей с сахарным диабетом к губернатору и рязанскому минздраву

Опубликовано видеообращение детей с сахарным диабетом к губернатору и рязанскому минздраву. Его опубликовала рязанка Александра Сазонова.

«Друзья, мы обращаемся к вам с важной просьбой. Родители детей, страдающих сахарным диабетом, нуждаются в вашей поддержке. Наша цель — привлечь внимание к проблеме и донести до тех, кто принимает решения о доступе к оригинальным инсулинам для детей», — написала рязанка.

По ее словам, родители больных детей каждый год борются с региональным минздравом.

«Каждый год родители вынуждены бороться с Минздравом Рязани. Почему нужно так много усилий, чтобы дети могли получать необходимое лекарство? Почему в других городах ситуация лучше?», — заключила женщина.