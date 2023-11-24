В Сасовском районе 46-летняя женщина скончалась в ДТП

В Сасовском районе 24 ноября произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Около 11:55 на 1-ом километре автодороги «Саблино-Сотницыно» 52-летний местный житель за рулем автомобиля Renault, по предварительной информации, врезался в ВАЗ-217230, которым управлял 40-летняя жительница Сасовского района.

В результате аварии 46-летняя пассажирка автомобиля Renault скончалась на месте. Водитель ВАЗа получила травмы, ей оказали медпомощь.