В Рязгордуме утвердили первоначальный состав общественной палаты города
В Рязгордуме утвердили первоначальный состав общественной палаты города. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Первоначальный состав Общественной палаты города Рязани утвердили на очередном заседании Рязанской городской Думы.
В его состав вошли 14 человек:
- Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», Почетный гражданин города Рязани;
- Елена Буняшина — общественный деятель;
- Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;
- Алексей Володин — генеральный директор Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»;
- Семен Гречко — директор Государственного автономного учреждения культуры «Рязанский государственный ордена „Знак Почета“ областной театр драмы»;
- Игорь Евсюхин — предприниматель;
- Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области
- Андрей Кашаев — ректор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития образования»;
- Александр Кривов — общественный деятель;
- Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», Почетный гражданин города Рязани;
- Вячеслав Макаров — председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;
- Ольга Соболева — директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 44»;
- Ольга Туманова — председатель Территориального общественного самоуправления «На Прудной» города Рязани;
- Надежда Ширенина — общественный деятель.
Отмечается, что еще 7 кандидатур члены совещательного органа определят сами на первом заседании Общественной палаты. Общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории города Рязани, предложено направить заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты для формирования полного состава по 7 декабря 2023 года.