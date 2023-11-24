В Рязгордуме утвердили первоначальный состав общественной палаты города

В Рязгордуме утвердили первоначальный состав общественной палаты города. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Первоначальный состав Общественной палаты города Рязани утвердили на очередном заседании Рязанской городской Думы.

В его состав вошли 14 человек:

Петр Бодько — методист музея отдела воспитательной и социальной работы с личным составом федерального казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», Почетный гражданин города Рязани;

Елена Буняшина — общественный деятель;

Арсений Вилков — протоиерей, настоятель Вознесенского храма, председатель Миссионерского отдела Рязанской епархии;

Алексей Володин — генеральный директор Публичного акционерного общества «Тяжпрессмаш»;

Семен Гречко — директор Государственного автономного учреждения культуры «Рязанский государственный ордена „Знак Почета“ областной театр драмы»;

Игорь Евсюхин — предприниматель;

Роман Захаров — председатель Общественного совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Рязанской области

Андрей Кашаев — ректор Областного государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Рязанский институт развития образования»;

Александр Кривов — общественный деятель;

Раиса Лысенина — доцент кафедры информационных технологий в графике и дизайне федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина», Почетный гражданин города Рязани;

Вячеслав Макаров — председатель Рязанской областной организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России»;

Ольга Соболева — директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 44»;

Ольга Туманова — председатель Территориального общественного самоуправления «На Прудной» города Рязани;

Надежда Ширенина — общественный деятель.

Отмечается, что еще 7 кандидатур члены совещательного органа определят сами на первом заседании Общественной палаты. Общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории города Рязани, предложено направить заявления о желании включить своих представителей в состав Общественной палаты для формирования полного состава по 7 декабря 2023 года.