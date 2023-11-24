В рязанском магазине на улице Чкалова продавали алкоголь несовершеннолетним

В рязанском магазине на улице Чкалова продавали алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ПДН установили, что продавец — 39-летняя рязанка продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Полицейские зафиксировали это нарушение и привлекли женщину к административной ответственности.

В отношении нее составлен административный протокол по ст. 14.16 УК РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.