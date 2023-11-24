В Рязанской области женщина ограбила дом больных пенсионеров

В Рязанской области женщина ограбила дом больных пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 55-летняя жительница Сасово и сообщила, что ночью из дома пропали 11 500 рублей. Утром пенсионерка заметила, что одно из окон террасы взломано, а из тумбочки в комнате пропали деньги.

Полицейские опросили местных жителей и узнали, что в одном из кафе города появилась незнакомка, которая тратит заметные суммы на спиртное.

Женщину нашли и выяснили, что она причастна к краже. Отмечается, что в последнее время она проживала у случайных знакомых в Сасове.

По предварительной информации, 35-летняя жительница Республики Мордовия узнала о семье пенсионеров, которые серьезно больны и проживают в доме одни. Она предположила, что ночью пенсионеры могут не заметить в доме постороннего и решила забраться туда. Женщина взломала окно террасы, проникла в дом и осмотрела шкафы и тумбочки. В комнате в тумбочке она нашла 11 500 рублей и похитила деньги. После этого она отправилась в кафе и начала тратить все на спиртное.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.