В Рязанской области столкнулись микроавтобус и снегоуборщик

В Рязанской области столкнулись микроавтобус и снегоуборщик. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

Авария случилась в пятницу, 24 ноября, примерно в 01:30, в Спасском районе, на 234 километре автодороги М-5 Урал. По предварительной информации, Volkswagen врезался в попутно двигающийся снегоуборочный автомобиль Volvo.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и его пассажиры в возрасте 50, 42 и 36 лет получили травмы. Личности еще двух пострадавших устанавливаются.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.