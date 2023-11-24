В Рязанской области коммунальщики перешли в режим готовности из-за ледяных дождей

В Рязанской области коммунальщики перешли в режим готовности из-за ледяных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

В четверг, 23 ноября, в министерстве ТЭК и ЖКХ прошло внеочередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Ключевой темой встречи стала подготовка территориально-сетевых организаций Рязанской области к прогнозируемым неблагоприятным погодным условиям.

По данным синоптиков 26 и 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий: усиление юго-восточного ветра, осадки в виде дождя, мокрого снега, а также местами замерзающего дождя.

В ходе заседания территориально-сетевым организациям было рекомендовано: