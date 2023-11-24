В Рязанской области коммунальщики перешли в режим готовности из-за ледяных дождей
В Рязанской области коммунальщики перешли в режим готовности из-за ледяных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства ТЭК и ЖКХ.
В четверг, 23 ноября, в министерстве ТЭК и ЖКХ прошло внеочередное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Ключевой темой встречи стала подготовка территориально-сетевых организаций Рязанской области к прогнозируемым неблагоприятным погодным условиям.
По данным синоптиков 26 и 27 ноября ожидается ухудшение погодных условий: усиление юго-восточного ветра, осадки в виде дождя, мокрого снега, а также местами замерзающего дождя.
В ходе заседания территориально-сетевым организациям было рекомендовано:
- обеспечить готовность персонала к проведению аварийно-восстановительных работ;
- провести проверку готовности резервных источников электроснабжения для обеспечения временного электроснабжения на социально-значимых объектах Рязанской области;
- ввести запрет на производство плановых работ и переключений, соблюдать режим технологической «тишины».