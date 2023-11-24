В Рязанской области 25 ноября ожидается до +2 градусов и гололедица

В Рязанской области 25 ноября ожидается до +2 градусов и гололедица. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В субботу, 25 ноября, будет облачно. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем ожидаются небольшие осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. На дорогах будет гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -7, -2 градусов, днем -3, +2 градуса.