В Рязани задержали мужчину, который угрожал зарезать жену

В Рязани на улице Комбайновая задержали мужчину, который угрожал зарезать жену. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 49-летний рязанец поссорился с 36-летней супругой, взял нож и пригрозил женщине убийством. О происшествии в полицию сообщили соседи рязанцев.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. На него возбудили уголовное дело по части 1 статье 119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо — лишение свободы на срок до 2 лет.