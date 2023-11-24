В Рязани с начала года за парковку на газонах оштрафовали более пяти тысяч человек

В Рязани с начала года за парковку на газонах оштрафовали более пяти тысяч человек. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С начала 2023 года в Рязани 5 128 человек привлекли к административной ответственности за заезд на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями.

Общая сумма штрафов за данное нарушение составила 5 814 000 рублей.