В Рязани произошло массовое ДТП

В Рязани 24 ноября на трассе М-5 «Урал» столкнулись несколько машин. Об этом сообщили в ГИБДД.

Инцидент произошел в 07:40 на 180-ом километре дороги. 24-летний водитель за рулем «Ваз 211540», по предварительной информации, врезался в «Ваз 2114» под управлением 33-летнего жителя Клепиковского района, а также с Changan, за рулем которого был рязанец и автомобилем Volkswagen Polo под управлением 22-летнего жителя Московской области.

Водитель Volkswagen получил травмы. Ему оказали медпомощь.