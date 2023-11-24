В Рязани полицейские задержали мужчину за уличный грабеж

В Рязани полицейские задержали мужчину за уличный грабеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 22-летний житель поселка Искра в очереди в магазине заметил, что один из покупателей расплачивается крупной купюрой и в бумажнике у него аналогичные банкноты. Молодой человек заинтересовался «тугим бумажником». На улице он увидел, что 55-летний мужчина с бумажником в руке занят погрузкой багажа в такси и скован в движениях. Тогда рязанец выхватил у него кошелек с деньгами и скрылся.

Позже его задержали в Рязани. Возбуждено уголовное дело. Рязанцы грозит до 6 лет тюрьмы. Отмечается, что он уже был ранее судим за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.