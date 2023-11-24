В РГАТУ провели мероприятие в честь Дня матери

В РГАТУ провели мероприятие в честь Дня матери. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню матери, организованное управлением по социально-воспитательной работе и патриотическим клубом «ИВПК „Десантное Братство“ РГАТУ при поддержке Рязанской областной Думы, Комитета по делам молодежи Рязанской области и Центра военно-патриотического воспитания молодежи „Гранит“.

Гостями праздника стали студенты рязанских вузов и сузов, сотрудники университета, жены и мамы погибших участников СВО, ветераны локальных войн и военных конфликтов, воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба „Десантное братство“ Рязанской области.

„Для каждого из нас самый главный человек в жизни — мама. Простое, казалось бы, слово. А сколько в нем нежности, ласки, тепла. И сколько бы хороших и добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумывали, лишними они не будут. И сегодня у нас с вами есть прекрасная возможность еще раз выразить свою любовь, выразить слова благодарности и нежности дорогим нашим мамам!“, — отметил ректор университета Александр Шемякин.

На мероприятии также прошла церемония награждения. За многолетнее и плодотворное сотрудничество университета с РРОО „ИВПК“ Десантное Братство» в рамках проекта «Я-ПАТРИОТ» Александр Шемякин вручил благодарственное письмо Геннадию Игнатову, председателю ИВПК, помощнику депутата Рязанской областной Думы. Старшего преподавателя Татьяну Мишину наградили медалью «30 лет Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России». Награды вручил заместитель председателя областного отделения Ассоциации ветеранов боевых действий МВД и ОВД России Михаил Ермолаев.

Торжественная часть праздника продолжилась выступлением камерного оркестра города Рязань под руководством Сергея Проскурина.