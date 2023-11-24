В РГАТУ прошла презентация книги о погибшем ректоре Николае Бышове

В РГАТУ прошла презентация книги о погибшем ректоре Николае Бышове. Об этом сообщили в пресс-службу вуза.

В четверг, 23 ноября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева состоялась презентация книги «Я обязательно вернусь…» о жизни и деятельности Николая Бышова, доктора технических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, ректора университета 2010-2020 годов.

«Книга изначально задумывалась как хронология жизни моего супруга в воспоминаниях людей, работавших с ним на всех этапах его жизненного пути. Книга написана не руками. Она написана сердцем! Это история, наполненная теплотой и любовью к человеку, которого уже нет рядом, но который навсегда останется в сердцах многих» — отметила жена погибшего ректора Наталья Бышова.

«Мы все помним Николая Владимировича как выдающегося ученого и лидера, который внес большой вклад в развитие университета. Он был не только ректором, он был учителем, другом и наставником для многих из нас. Его увлечение и энтузиазм заражали всех вокруг и вдохновляли на новые свершения» — сказал ректор университета Александр Шемякин.

После просмотра презентации о жизненном пути Николая Бышова, день памяти продолжился открытием и работой III-й Национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Николая Бышова.