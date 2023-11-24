Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 24
Сбт, 25
Вск, 26
ЦБ USD 88.12 -0.04 24/11
ЦБ EUR 96.23 0.08 24/11
Нал. USD 89.43 / 91.6 24/11 11:25
Нал. EUR 97.21 / 98.2 24/11 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
2 628
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
3 184
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
6 200
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
6 933
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В РГАТУ прошла презентация книги о погибшем ректоре Николае Бышове

В РГАТУ прошла презентация книги о погибшем ректоре Николае Бышове. Об этом сообщили в пресс-службу вуза.

В четверг, 23 ноября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева состоялась презентация книги «Я обязательно вернусь…» о жизни и деятельности Николая Бышова, доктора технических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы РФ, ректора университета 2010-2020 годов.

«Книга изначально задумывалась как хронология жизни моего супруга в воспоминаниях людей, работавших с ним на всех этапах его жизненного пути. Книга написана не руками. Она написана сердцем! Это история, наполненная теплотой и любовью к человеку, которого уже нет рядом, но который навсегда останется в сердцах многих» — отметила жена погибшего ректора Наталья Бышова.

«Мы все помним Николая Владимировича как выдающегося ученого и лидера, который внес большой вклад в развитие университета. Он был не только ректором, он был учителем, другом и наставником для многих из нас. Его увлечение и энтузиазм заражали всех вокруг и вдохновляли на новые свершения» — сказал ректор университета Александр Шемякин.

После просмотра презентации о жизненном пути Николая Бышова, день памяти продолжился открытием и работой III-й Национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти доктора технических наук, профессора Николая Бышова.