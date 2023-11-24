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В районе экопарка в Полянах прокачали скорость интернета

В районе экопарка в Полянах прокачали скорость интернета. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

В декабре в туристическом комплексе вблизи села Поляны пройдет большой йога-тур к термальным источникам. Для этого мероприятия в экопарке прокачали скорость и интернета. В результате его скорость выросла на 30 процентов.

В экопарке установили дополнительное телеком-оборудование. Отмечается, что ранее недалеко от этого места МТС первым запустил связь с помощью мобильной базовой станции.

«Современный тренд на местный туризм способствует популярности путешествий на автомобилях и чаще всего выбор падает на экологически чистые зоны, которых много в Рязанской области. Теперь добраться до экопарка по навигатору проще простого, и даже при большом стечении гостей видеоконтент, стримы, кино будут грузиться без задержек», — прокомментировал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

«Сегодня экопарк является ярким примером развития событийного туризма, мы проводим разнообразные образовательные программы и массовые мероприятия. У нас проходят спортивные сборы как профессионального, так и любительского уровня, семинары, тренинги, встречи с интересными людьми. Для всех этих занятий нужна и голосовая связь, и мобильный интернет. Это открывает и новые возможности для трансляций или дистанционного подключения на наших мероприятиях. Большая образовательная программа по йоге, керамике, художественной росписи, живописи у нас запланирована на новогодние каникулы, график очень плотный. Ожидаем полную заполняемость комплекса, поэтому МТС прокачала мобильную связь вовремя», — рассказал генеральный директор туристического комплекса Дмитрий Лейкин.

Фото: ecopark-ryazan.ru.