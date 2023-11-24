В Псковской области женщина три месяца жила с трупами троих детей

В Псковской области женщина три месяца жила с трупами троих детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, тела детей нашла их бабушка. которая приехала в гости в Великие Луки. В комнате лежал скелет ее 4-летнего внука в памперсе, укрытый одеялом. Останки второго — годовалого малыша — находились на втором ярусе кровати.

Отмечается, что их 34-летняя мать рассказала матери, что сыновья умерли в августе во сне с разницей в неделю. Пожилая женщина начала искать других детей. В доме семьи в деревне Мокрики она нашла труп 8-летней внучки. Он лежал на кровати и тоже был накрыт одеялом. Мать девочки снова сообщила, что дочка также умерла во сне в августе.

У матери остались только 5-летняя дочка и 12-летний сын, который в последнее время жил с бабушкой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Решается вопрос о задержании матери.