В Подмосковье задержали трех подростков за поджег электрички

Троих подростков задержали за поджег электрички и релейных шкафов в Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 21 октября около четырех утра в депо Домодедово вспыхнул головной вагон электропоезда. Огонь заметила дежурная машинистка, она вызвала пожарных. Вагон оттащили и потушили — успела выгореть кабина машиниста и часть тамбура.

Через месяц неизвестные подожгли шкаф системы сигнализации и блокировки на перегоне «Домодедово — Белые Столбы».

По камерам полицейские вычислили поджигателей: ими оказались студенты в возрасте 16, 17 и 18 лет. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».