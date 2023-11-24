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В Госдуме предложили уровнять понятия «брак» и «семейный союз»

Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия «брак» и «семейный союз». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на копию обращения депутата к главе Минтруда Антону Котякову.

Ткачев подчеркивает, что некоторые граждане негативно относятся к слову «брак», поскольку в русском языке оно используется еще и в значении «дефект», «несоответствие стандартам». Он отмечает, что это слово лучше заменить на словосочетание «брачный союз», которое «лучше отражает суть института добровольного союза мужчины и женщины и имеет однозначную положительную коннотацию».

По мнению Ткачева, таким образом у граждан будет возможность выбора наименования официального документа, подтверждающего заключение добровольного союза мужчины и женщины. Также приравнивание понятий станет «значимым символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей».