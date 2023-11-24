В ДТП с двумя легковушками в Михайлове пострадала 35-летняя женщина

В ДТП с двумя легковушками в Михайлове пострадала 35-летняя женщина. Об этмо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 23 ноября, примерно в 14:45, в Михайлове, вблизи дома № 18 на улице Советской. По предварительной информации, 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем Lada Largus столкнулась с Mercedes-Benz, под управлением 34-летнего жителя Михайлова.

В результате происшествия пострадала водитель отечественной легковушки. Ей оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.