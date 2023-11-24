Стало известно, кто погиб в ДТП с участием легковушки и фургона в Путятинском районе

В ДТП, произошедшем в Путятинском районе 21 ноября, погиб актер из Подмосковья. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Актеру Истринского муниципального драматического театра Максиму Шахрову было 27 лет. В момент трагедии он ехал в Москву на репетицию из Саранска за рулем Audi А4 и столкнулся с фургоном Mercedes.

Похороны мужчины прошли 23 ноября.

У Максима Шахрова остались жена, сестра и родители, которые проживают под Смоленском.