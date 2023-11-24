«Сбер» запустил программу исламской ипотеки в двух регионах России

«Сбербанк» запустил пилотную программу «Ипотеки Мурaбаха» по нормам шариата в Дагестане и Башкортостане. По условиям договора стоимость недвижимости указывается с наценкой в рассрочку без оплаты процентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Республике Башкортостан использовать «Ипотеку Мурабаха» можно на первичное и вторичное жилье, в Дагестане — только на первичное. Исламская ипотека доступна от 300 тысяч до 100 млн рублей сроком до 20 лет с первоначальным взносом 30%.

Отмечается, что программа ипотеки соответствует стандартам Организации бухгалтерского учета и аудита исламских организаций.

«"Ипотека Мурабаха» будет доступна всем гражданам России независимо от их вероисповедания, что делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", — подчеркнул старший вице-президент компании Олег Ганеев.