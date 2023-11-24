РЗН. Инфо исполнилось 19 лет

Информационное агентство РЗН. Инфо отметило 19-летие.

Рязанское информационное агентство РЗН. Инфо начало свое работу в осенью 2004 года. За 19 лет агентство выросло в авторитетное интернет-издание, завоевав уважение и признание жителей Рязанской области. Ежемесячно портал РЗН. Инфо посещают около 1,5 миллиона человек.

Главный продукт РЗН. Инфо — это новости. Ни одно важное событие Рязанской области не проходит для агентства незамеченным. На сайте размещена только оперативная и достоверная информация, написанная понятным языком.

РЗН. Инфо освещает актуальные события не только Рязанской области, но и всей России. Также на портале публикуются городская афиша, курсы валют и прогноз погоды. Регулярно РЗН. Инфо выпускает спецпроекты на историческую тематику, подводит политические и событийные итоги года. Каждое лето редакция проводит крупный городской музыкальный фестиваль «Подбелка».

За время своей работы информационное агентство трижды признавалось самым цитируемым СМИ Рязанской области. Журналисты РЗН. Инфо не раз становились лауреатами разных профессиональных конкурсов.