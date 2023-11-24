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Рязанские блины вошли в ТОП-7 блюд из разных регионов России для путешественников

Рязанские блины вошли в ТОП-7 блюд из разных регионов России. Информацию предоставил сервит Туту.RU.

На первом месте кыстыбый, который распространен не только в татарской, но и чувашской кухне. Пресную лепешку начиняют пшенной кашей или картофелем.

Далее идет калитка из Карелии. Это открытые пирожки из ржаной муки. В калитки, приготовленные по традиционному рецепту, в качестве начинки кладут ячневую крупу, которую замачивают в простокваше.

Первую тройку замыкает уха. В Архангельской области можно попробовать особенную поморскую уху с филе и печенью трески, а также с филе палтуса.

На четвертом месте башкирская куллама — очень густой, наваристый и сытный суп. Главные ингредиенты — жирное мясо и овощи. Встречаются рецепты с лапшой — салмой, которую часто делают вручную.

Следом в списке расположились уральские пельмени. Поездка в Свердловскую область, Пермский край и другие уральские регионы будет не такой интересной, если вы не попробуете настоящие пельмени.

Шестым стало блюдо из Мурманской области. Рыбник с треской и палтусом. Рыбу запекают в тесте — получается аппетитный и калорийный пирог, который так приятно разделить на большую компанию путешественников.

И на седьмом месте блины на опаре из Рязанской области, приготовленные с использованием дрожжей. Выпечка таких блинов — дело небыстрое, ведь тесто должно подойти.