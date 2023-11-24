Рязанская облдума подписала соглашение о сотрудничестве с Государственным Советом — Хасэ Республики Адыгея

Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин и председатель Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на укрепление межпарламентских связей. Стороны намерены сотрудничать в целях совершенствования законодательной базы, повышения эффективности планирования законотворческой деятельности и качества принимаемых правовых актов. Планируется развивать информационное взаимодействие, укреплять парламентский контроль.

«Рязанская областная Дума всегда открыта для сотрудничества, обмена опытом законотворческой деятельности. Нам интересны ваши инициативы, которые нашли поддержку на федеральном уровне. Это укрепление агропромышленного комплекса, поддержка тружеников села, многодетных семей, совершенствование налогового законодательства. Теперь мы на полноправных партнерских отношениях можем выстраивать нашу работу. Надеюсь, что заложенные сегодня основы сотрудничества будут способствовать развитию наших регионов», — сказал Аркадий Фомин.

Председатель Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный поблагодарил рязанских коллег за теплый прием и выразил уверенность в дальнейшей успешной работе на благо страны.

«Мы высоко ценим сотрудничество Республики Адыгея и Рязанской области в рамках заключенного в 2018 году соглашения о межрегиональном взаимодействии. Безусловно, реализация данного документа и дальнейшее его развитие невозможно без фундаментальной региональной законодательной базы, над которой парламентарии наших субъектов работают в ежедневном режиме и с учетом требований времени. Уверен, что соглашение, которое мы сегодня подписали, послужит реализации всех запланированных мероприятий, укреплению межпарламентского сотрудничества, основ федерализма российской государственности и исполнению президентских поручений», — подчеркнул Владимир Нарожный.