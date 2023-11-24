Прокуратура прокомментировала коммунальную аварию на улице Высоковольтной

Прокуратура Железнодорожного района организовала проверку коммунальной аварии на водопроводных сетях на улица Высоковольтной недалеко от дома № 49. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуроры выяснили, что 23 ноября в 21:30 лопнула труба диаметром 600 мм, из которой стала выливаться вода. Без ресурса остались жители 15 улица.

В ведомстве отметили, что сейчас рабочие продолжают ремонт трубы. Процесс контролируют прокуроры.