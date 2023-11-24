В Рязани рабочий сорвался с высоты и отказался от госпитализации, несмотря на переломы

24 ноября на стройке в Дашково-Песочне с высоты четырех метров упал рабочий. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По предварительной информации, мужчина работал на строительном объекте в микрорайоне Черезово. В один момент он сорвался и упал с высоты второго этажа, получив перелом двух ребер. Его доставили в больницу, где оказали помощь, однако от госпитализации он отказался.

Прокуратура проверит соблюдение закона об охране труда и техники безопасности на строительных объектах, после чего дадут оценку действиям ответственных лиц.