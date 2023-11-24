Прокуратура начала проверку информации об отсутствии ремонта на единственной дороге в рязанском поселке Остров

Прокуратура Советского района организовала проверку информации, появившейся в СМИ, что жители рязанского поселка Остров не могут дождаться ремонта единственной дороги". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Совместно с ГИБДД по Рязанской области проведено обследование улично-дорожной сети на соответствие нормативным требованиям.

По результатам проверки будет дана оценка действиям органа местного самоуправления и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.