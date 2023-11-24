Politico: в США приостановили закон об антироссийских санкциях

Американский штат Нью-Джерси добровольно приостановил действие закона о санкциях против компаний, связанных с Россией. Об этом пишет «URA.RU» со ссылкой на газету Politico.

«Штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую он планировал внести в черный список, получила временный запретительный судебный приказ от федерального судьи, отчасти на конституционных основаниях», — говорится в публикации.

Речь идет об американских подразделениях японской Kyocera, дочерние компании которой находятся и в России. Федеральный окружной суд штата запретил вводить санкции против Kyocera время разбирательств, продолжающихся до сих пор.

Представители настаивают на том, что, приняв антироссийский закон, власти штата превысили свои полномочия, так как подобные ограничения обычно вводит федеральное правительство.