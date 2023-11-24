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Под Челябинском в ДТП погибли три человека

На 11-м километре дороги «Восточный обход Челябинска» под Копейском столкнулись две отечественные легковушки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, в результате аварии погибло три человека.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем „Лада Гранта“ при совершении маневра обгон, совершил столкновение с автомобилем „Лада Гранта“, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир одного из автомобилей, женщина, возраст и личность которой устанавливаются, от полученных травм скончались на месте», — отмечается в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. На месте работают сотрудники спецслужб.

По факту ДТП прокуратурой Копейска организована проверка.