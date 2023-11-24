На складе Wildberries в Подмосковье задержали около 150 человек

На складе Wildberries в Подмосковье задержали около 150 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, утром в пятницу, 24 ноября, в подмосковный склад Wildberries в Электростали нагрянул ОМОН. Силовики приехали туда вместе с сотрудниками УФМС. Они проводят миграционный рейд и выявляют тех, кто нелегально находится в России. Также выявляются граждане РФ, которые уклоняются от прохождения срочной службы и не пришли в военкоматы после получения повестки. Возможны перебои с отгрузкой товаров.

На данный момент со склада увезли около 150 человек.

Отмечается, что работа склада парализована.