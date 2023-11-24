Минюст России внес в список иноагентов бывшего премьер-министра России

Он находился в должность при первом сроке Путина.

Минюст включил в список иностранных агентов политика и экс-премьер-министра Михаила Касьянова. Информация появилась на сайте ведомства.

Указывается, что Касьянов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов на неограниченный круг лиц, занимался распространением ложной информации о решениях, принимаемых властями Российской Федерации, и политике страны. Кроме этого, он выступил против спецоперации, а также участвовал как респондент на информплощадках, принадлежащих иностранным структурам. Он вместе с другими иноагентами состоит в «Антивоенном комитете России», занимающемся дискредитацией внешней и внутренней политики страны.

Отмечается, что сейчас он живет не в России.

Помимо Касьянова иноагентами стали историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов. Также в реестр попало ООО «Люди».