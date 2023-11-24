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Минобороны России: ВСУ за неделю потеряли более 3885 боевиков

За неделю ВСУ потеряли более 3885 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

ВС РФ отразили 58 атак противника на всех направлениях фронта, уничтожили 24 единицы техники, 12 безэкипажных катеров, три танка.

ПВО сбила самолет МиГ-29, вертолет Ми-8 ВСУ, перехватила 15 снарядов HIMARS и «Ольха"и две противокорабельные ракеты «Нептун» и 176 беспилотников.

Российские войска на херсонском направлении за неделю взяли в плен 39 украинских военных.