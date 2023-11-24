МЧС предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в ЧС

МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за стихийных бедствий или техногенных аварий. Об этом сообщает РБК .

Отмечается, что помимо выходного с сохранением средней зарплаты, МЧС предлагает дать возможность взять неоплачиваемый отпуск до пяти дней. Предполагается, что это время будет использовано для решения семейно-бытовых вопросов граждан, включая восстановление утраченных документов и условий жизнедеятельности.

Для того, чтобы взять выходной необходимо подтвердить факты проживания в зоне ЧС, а также нарушения условий жизнедеятельности и потери имущества, предоставив справки, выданные органами власти.