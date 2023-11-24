Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 25-26 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В рязанском дворце молодежи покажут оперетту «Летучая мышь».

В арт-клубе «Площадка» отметит 19-летие рязанская метал-группа EXTASY.

На сцене ДК «Приокский» выступят победители танцевального шоу-проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ» коллектив из Перми «DS CREW».

В клубе Deep выступит хип-хоп-исполнитель MARKUL, а в зале камерной музыки областной филармонии выступит финалист шоу «Голос» Гела Гуралия.

В кафе-клубе «Старый парк» пройдет авторский вечер и концерт актера, режиссера, музыканта Олега Каменщикова (Москва). Вместе с ним на сцене — группа «The Gads» (Рязань-Москва).

26 ноября в рязанском ТРЦ «М5 Молл» пройдет большая программа ко Дню матери, который отмечают в России в последнее ноябрьское воскресенье.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».