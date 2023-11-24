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Экс-сотруднику исправительного центра рязанского ФСИН дали условный срок за взятки

Бывшему сотруднику исправительного центра № 1 УФСИН (в городе Скопин) вынесли приговор за коррупционные преступления. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

В июле 2022 года сотрудник получил взятки в виде акустической системы, стоимость которых составляет более 20 тысяч рублей, за разрешение осужденному покидать учреждение в период его дежурств без оформления необходимых документов.

В результате в отношении сотрудника исправительного центра возбудилил уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Суд ему назначил 3,5 года лишения свободы условно. Также он два года не сможет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных функций.