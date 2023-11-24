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Депутаты Рязанской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости»

Депутаты Рязанской городской Думы приняли участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости», которая приурочена к всемирному Дню ребенка. Она проходит уже в 13-й раз.

Проект «Коробка храбрости» создан, чтобы сформировать доверие детей к медицинскому персоналу. Дети, которые долго лежат в больницах, проходят десятки неприятных процедур. И зачастую боятся медсестёр и врачей.

Полученная из коробки игрушка помогает ребенку не бояться, а медперсоналу — быстро и качественно делать свою работу. А ещё подаренная игрушка позволяет малышам не скучать даже в серых стенах больниц.

Детей можно порадовать любыми небольшими игрушками: конструкторы, наборы с героями мультфильмов, куклы, машинки, фонарики и брелоки, любые творческие наборы.

Для подростков: алмазная мозаика, картины по номерам, гравюры сложные, раскраски-антистресс и гелиевые ручки к ним, различные головоломки.

Не подходят деревянные, плюшевые, бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые, а также игрушки с большим количеством мелких деталей, нельзя дарить детскую косметику и заколки.

Акция продлится до 1 декабря. Стать ее участником может любой житель города и области. Все собранные подарки будут переданы в областную детскую клиническую больницу имени Н.В. Дмитриевой и в больницы Херсонской области.