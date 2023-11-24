Bloomberg: граждане Украины готовы на территориальные уступки ради мира с РФ

Все больше украинцев поддерживают идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки для заключения мира с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В сообщении отметили, что, согласно результатам опросов общественного мнения, растет число тех, кто «приходит к мысли о том, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», хотя они все еще составляют меньшинство в украинском обществе.

Ранее Зеленский заявил, что его страна не будет стремиться заключить мир с Россией «любой ценой».