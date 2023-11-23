В Ряжском районе мужчине дали 200 часов обязательных работ за отказ проходить медосвидетельствование

Ряжский районный суд вынес приговор местному жителю, который отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В июле 2023 года в Ряжске сотрудники ДПС остановили мужчину с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

Суд назначит мужчине 200 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года.