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Военком предложил рязанцам поправить «сложную жизненную ситуацию» выплатами за участие в СВО

Военком предложил рязанцам поправить «сложную жизненную ситуацию» выплатами за участие в СВО. Такое предложение сделал военный комиссар по городу Скопин, Скопинскому и Милославскому районам Рязанской области Михаил Силаев.

Он отметил, что военнослужащие по контракту имеют ряд социальных гарантий и достойное материальное обеспечение.

Силаев рассказал, что размер федеральной выплаты военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, региональной — 200 тысяч рублей. Также военным выплачиваются «подъемные» (выплата при заключение контракта).