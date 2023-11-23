В Сочи мужчина убил бывшую жену молотком на глазах у ребенка

В Сочи мужчина зарубил бывшую жену молотком, а потом еще и порезал ножом на глазах у ребенка. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на следственный комитет по региону.

Отмечается, что преступник пришел в квартиру по улице Альпийской, где жила его бывшая супруга с маленьким сыном, открыв дверь имевшимся у него ключом. С собой он принес молоток, которым нанес множество ударов по голове и телу женщины, а затем еще и порезал ее ножом.

Она умерла на месте. Малыш был дома и, предположительно, видел, как убивали его маму. Сам мальчик не пострадал.

После совершения преступления мужчина вышел в подъезд и хотел свести счеты с жизнью, но сделать этого не смог.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.