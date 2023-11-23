В Рязанском военном госпитале прошел концерт для участников СВО

23 ноября участники творческих студий студенческого дворца культуры РГАТУ провели концерт для раненых бойцов СВО, проходящих лечение в рязанском военном госпитале. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Врачи утверждают, что быстрому выздоровлению способствует хорошее настроение. На это и рассчитывали молодые артисты. Они выступили с песнями отечественных композиторов о России, дружбе и любви. Исполняли они их под гитару, аккордеон и гармонь.