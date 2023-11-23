В Рязанской области сотрудники ГИБДД оказали помощь пассажирам и водителю, потерявшему управление над автобусом

В Рязанской области сотрудники ГИБДД оказали помощь водителю, потерявшему управление над рейсовым автобусом, и его пассажирам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Экипажу ДПС поступило сообщение, что в 3:30 на 300-м км федеральной трассы Р-22 «Каспий» с включенной аварийной сигнализацией стоит пассажирский автобус. Правоохранители приехали на место и выяснили, что во время движения у автобуса открутились ступицы колеса задней оси, после чего колесо отсоединилось. Водитель автобуса потерял управление и был вынужден остановить транспорт на проезжей части. Отмечается, что в автобусе находились 56 пассажиров.

«Для освобождения проезжей части сотрудники Госавтоинспекции воспользовались погрузчиком организации, обслуживающей данный участок автомобильной дороги. С помощью погрузчика автобус был перемещен с проезжей части автодороги на территорию АЗС. Также всех пассажиров сопроводили в помещение АЗС. В последующем на место прибыл другой автобус для пересадки пассажиров», — рассказали в пресс-службе ведомства.