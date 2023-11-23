В Рязанской области «Росгосстрах» выплатил своим клиентам по страховым случаям более 180 млн рублей

С января по октябрь 2023 года филиал «Росгосстраха» в Рязанской области выплатил клиентам более 180 млн рублей по страховым случаям. Больше всего — порядка 75% от этой суммы — пришлось на выплаты в автостраховании, ОСАГО и каско. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Директор филиала «Росгосстраха» в Рязанской области Ирина Митрошина отметила, что в двух страховых случаях эксперты признали конструктивную гибель автомобилей после дорожно-транспортного происшествия. Так, почти 3,5 млн рублей выплатила компания владельцу автомобиля Porshe Cayenne 2015 года выпуска. Более 2 млн рублей страхового возмещения получила владелица автомобиля Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска после ДТП, виновницей которого стала она сама.

«Мы видим рост выплат в автостраховании, что объясняется заметным подорожанием значительной части запасных деталей и лакокрасочного покрытия на автомобили. К тому же и сами владельцы стали дороже оценивать свои машины при заключении договора, понимая, что в случае хищения — а такой риск есть всегда — или конструктивной гибели автомобиля в ДТП его владелец сможет получить возмещение, позволяющее приобрести машину взамен утраченной», — отметила Митрошина.

Порядка 20% от общего объема составили выплаты по страховым случаям с недвижимостью жителей Рязанской области. Самая крупная сумма за этот период — более 2 млн рублей — была выплачена владельцу сгоревшего дома в Рыбновском районе.

«Мы на практике убедились в том, что самые „дорогие“ страховые случаи с жильем происходят в частном секторе, — рассказывает Ирина Митрошина. — А всего с января по октябрь „Росгосстрах“ выплатил клиентам компании более 1,7 млрд рублей по страховым случаям с недвижимостью. При этом владельцы домов обращались с заявлениями в 2,5 раза чаще, чем собственники квартир. И сумма выплат за загородную недвижимость оказалась в 7 раз выше, чем выплаты по страховым случаям с жильем в многоэтажных домах. В целом же в каждый рабочий день „Росгосстрах“ выплачивал по страховым случаям с жильем россиян порядка 8,4 млн рублей — эта сумма на 9% больше, чем средняя выплата в прошлом году. Вот такая статистика. Поэтому страховой полис — это гарантия спокойствия владельца дома и квартиры за свое финансовое благополучие».

200 000 рублей «Росгосстрах» выплатил пассажирке за травму, полученную ей при падении во время поездки в городском автобусе. После окончания лечения пострадавшая подала заявление на выплату и документы из лечебного учреждения в «Росгосстрах, в котором была застрахована гражданская ответственность компании-перевозчика.

Всего филиал «Росгосстраха» в Рязанской области урегулировал за десять месяцев порядка 2260 страховых случаев.

«Для нас очень важно, что за каждой выплатой стоят конкретные люди. И это не просто деньги, выплаченные компанией своим клиентам, а реальная финансовая помощь в непростой для них ситуации. Среди наших клиентов не только жители Рязанской области — мы страхуем риски работающих в регионе предприятий, разрабатывая для каждого из них предложение, максимально учитывающее потребности нашего клиента. А полученные по страховому случаю деньги возвращаются в экономику региона», — сказала Ирина Митрошина.