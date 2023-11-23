В Рязанской области пропал 63-летний Вячеслав Садиков

В Рязанской области 21 ноября пропал 63-летний Вячеслав Борисович Садиков. Об этом сообщили в региональном отделении «Лизы Алерт».

Мужчина проживал в деревне Старое Батурино Рыбновского района. Также мог находиться в Москве.

Его примеры: рост 197 сантиметров, плотное телосложение, волосы седые, глаза серо-зеленые.

Он может быть одет в черную куртку, серый джемпер, серо-зеленые джинсы, коричневые ботинки и черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Садикова, просьба сообщить по телефонам: