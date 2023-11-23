В Рязанской области пропал 63-летний Вячеслав Садиков
В Рязанской области 21 ноября пропал 63-летний Вячеслав Борисович Садиков. Об этом сообщили в региональном отделении «Лизы Алерт».
Мужчина проживал в деревне Старое Батурино Рыбновского района. Также мог находиться в Москве.
Его примеры: рост 197 сантиметров, плотное телосложение, волосы седые, глаза серо-зеленые.
Он может быть одет в черную куртку, серый джемпер, серо-зеленые джинсы, коричневые ботинки и черную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Садикова, просьба сообщить по телефонам:
- +7 (920) 959-30-00;
- 8 (800) 700-54-52;
- 112.