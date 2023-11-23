В рязанской гордуме рассказали, на каком этапе находится реконструкция сквера имени Маргелова

В рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Рязани подходит к завершению реконструкция сквера имени Маргелова. Стоимость проекта составила более 20 миллионов рублей.

Вместе с представителями управления благоустройства администрации города и подрядной организации первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев и заместитель главы муниципального образования Анна Иванова проконтролировали ход благоустройства общественного пространства.

В ходе ремонта в сквере была заменена тротуарная плитка, установлена подсветка и обновлена гравировка имен на памятнике воинам, погибшим в локальных войнах, ступени и перила, обустроено освещение и видеонаблюдение, смонтирована стела «Вечная память рязанцам, погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины». Кроме того, были высажены деревья и кустарники. В скором времени будут установлены две перголы (специальные навесы) и малые архитектурные формы.

«Депутатский контроль ведется на постоянной основе, он позволяет вовремя выявить недостатки при проведении работ и способствует их оперативному устранению. Особенно он важен сейчас, когда срок выполнения контрактов подходит к концу. О необходимости усилении депутатского контроля недавно говорил Губернатор региона Павел Малков. Ведь именно депутаты хорошо знают свои округа и запросы жителей», — сказал Антон Астафьев.

Во время осмотра территории сквера заместитель главы муниципального образования Анна Иванова отметила хорошее качество выполненных работ и ответственный подход подрядчика к благоустройству сквера.

«Сквер имени Маргелова — знаковое место для многих рязанцев. Это не только зона отдыха, но и площадка для проведения патриотических и общественно значимых мероприятий. Благоустройство этой территории в рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ позволит сделать сквер комфортнее и привлекательнее для жителей и гостей нашего города», — подчеркнула она.