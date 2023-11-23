В рязанской больнице № 11 провели редкую для России операцию по удалению кисты без разрезов и проколов

В рязанской больнице № 11 провели редкую для России операцию по удалению кисты без разрезов и проколов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Врачи Городской клинической больницы № 11 провели редкую для России и уникальную для Рязанской области операцию. Таких вмешательств в стране проведено единицы. Проведенная операция позволяет удалить кисту почки через естественные мочевые пути без разрезов или проколов, то есть не прибегая к классическим хирургическим методам лечения этого заболевания», — отметили в сообщении.

Пациенткой стала 60-летняя женщина. Размер кисты составлял 7 сантиметров, она находилась в близости от лоханки почки и сдавливала ее.

Главврач ГКБ № 11 Роман Васин отметил, что хирургическое вмешательство при такой операции проводится с двойной визуализацией: под рентген-контролем и эндоскопическим изображением. Операция является высокотехнологичной и малотравматичной.