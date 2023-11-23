В Рязани задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули семь местных пенсионеров

В Рязани задержали курьера телефонных мошенников, которые обманули семь местных пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, в первую неделю ноября в полицию поступили заявления от 7 жителей Рязани в возрасте от 66 до 94 лет. Все они стали жертвами телефонных мошенников, действовавших по одинаковому сценарию. Им звонили неизвестные и сообщали, что кто-то из их близких родственников стал виновником серьезного ДТП, и для освобождения от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег. Заявители называли свои адреса и соглашались передать пакеты с деньгами людям, которые вскоре приезжали к ним домой. Суммы выплачивались разные, от 150 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Совокупный ущерб составил 3 миллиона 465 тысяч рублей.

Выяснилось, что деньги у пенсионеров забирали обычные курьеры службы доставки. Полицейские нашли их и узнали, что они передавали посылки некоему мужчине, с которым встречались в разных местах города.

Оперативники нашли его и задержали. Им оказался 35-летний ранее несудимый рязанец.

По предварительной информации, мужчина по объявлению в интернете устроился на работу курьером по транспортировке денежных средств. Отмечается, что мужчина знал о незаконности своих действий. Он забирал деньги пенсионеров, а затем перечислял эти суммы на банковские счета сообщников, оставляя себе оговоренный процент.

Возбуждено уголовное дело.