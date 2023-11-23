В Рязани выставили на продажу помещение в Торговом городке за 10 миллионов

В Рязани выставили на продажу помещение свободного назначения в Торговом городке. Объявление выложили на Avito.

За помещение площадью 58,5 квадратных метров продавец просит 10 миллионов 500 тысяч рублей. Также готовы рассмотреть долгосрочную аренду.

Вход в одноэтажное помещение с улицы. Есть индивидуальное отопление, центральная канализация и водоотведение. Hовые кровля, фасад и коммуникации.

«Удобное и выгодное расположение подойдет для paзличныx направлений бизнеса. Развитая инфраструктура, жилые дома, автовокзал, зоны отдыха и прогулок. Все это позволит создать уникальный бизнес- проект для развития», — указано в объявлении.